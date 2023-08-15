Тренер Овчинников объяснил, почему Юрану не стоит переходить в «Ахмат»

— Не думаю, что Юрану сейчас нужно бежать в «Ахмат». У него в «ПАРИ НН» складывается все нормально. Беготня к хорошему никогда не приводит. Хотя, «Ахмат» — это стабильность, тут я точно знаю. Жаль, что сняли Сергея Ташуева. Так звезды для него неудачно сложились, черт возьми.



Под руководством Юрана «ПАРИ НН» прибавляет — уже появились очки. В принципе, все игры у команды были нормальными. Могу сказать, что я за Юрана, — сказал Овчинников «Матч ТВ».