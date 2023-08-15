Тренер Овчинников объяснил, почему Юрану не стоит переходить в «Ахмат»

Валерий Овчинников: «Не думаю, что Юрану нужно бежать в «Ахмат». Беготня к хорошему не приводит»
Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников в разговоре с «Матч ТВ» выразил мнение, что главному тренеру «ПАРИ НН» Сергею Юрану не стоит переходить в «Ахмат».
Ранее «Матч ТВ» стало известно, что Юран входит в шорт лист «Ахмата», который во вторник объявил об отставке Сергея Ташуева с поста главного тренера. Грозненцы готовы выплатить «ПАРИ НН» необходимую компенсацию за специалиста.
— Не думаю, что Юрану сейчас нужно бежать в «Ахмат». У него в «ПАРИ НН» складывается все нормально. Беготня к хорошему никогда не приводит. Хотя, «Ахмат» — это стабильность, тут я точно знаю. Жаль, что сняли Сергея Ташуева. Так звезды для него неудачно сложились, черт возьми.
Под руководством Юрана «ПАРИ НН» прибавляет — уже появились очки. В принципе, все игры у команды были нормальными. Могу сказать, что я за Юрана, — сказал Овчинников «Матч ТВ».
Юран стал главным тренером «ПАРИ НН» в апреле и через стыковые матчи смог сохранить прописку нижегородского клуба в РПЛ. После четырех туров нового сезона команда идет 10 й в таблице, набрав четыре очка.