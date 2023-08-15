Динияр Билялетдинов: уход Изидора скажется на игре «Локомотива»

«Уход Изидора скажется на игре «Локомотива». Команде нужен нападающий и надо срочно искать ему замену. Может, какие-то наметки есть. По классике можно подтянуть молодого футболиста, посмотреть, что из этого выйдет. Сейчас Дзюба травмирован. Может, есть смысл вообще играть без нападающего. Это головоломка для тренера», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».