Тикнизян признан лучшим футболистом «Локомотива» в июле
Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян признан лучшим футболистом команды в июле по версии болельщиков, сообщает пресс служба железнодорожников.
Тикнизян получил 60% голосов фанатов. Второе место в голосовании занял голкипер Илья Лантратов (15%), третьим стал полузащитник Артем Карпукас (9%).
Тикнизян забил четыре гола в трех матчах МИР Российской премьер лиги (РПЛ) и ФОНБЕТ Кубка России.
«Локомотив» с 5 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.