FIFA встала на сторону ЦСКА в деле Бийола

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) встала на сторону российского клуба в финансовых спорах с «Удинезе» по трансферу Яки Бийола. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Клуб получил решение ФИФА по долгу «Удинезе» за трансфер Яки Бийола. ФИФА взыскала с итальянского клуба сумму основного долга, но уменьшила размер пеней за просрочку оплаты по контракту, мотивируя это тем, что «Удинезе» вел себя активно, пытаясь заплатить. Долг на сегодняшний день не погашен. Итальянская сторона вправе обжаловать решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — сказал Брейдо.

Бийол стал игроком ЦСКА в 2018 году. Сезон-2020/21 он отыграл в немецком «Ганновере» на правах аренды.

В сезоне-2021/22 словенский защитник провел за ЦСКА в Российской премьер-лиге (РПЛ) 28 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи. А летом прошлого года подписал контракт с «Удинезе».