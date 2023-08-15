Саудовский «Аль‑Хиляль» объявил о переходе Неймара

Бразильский нападающий Неймар подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Об этом пресс-служба клуба сообщила в Twitter.

«Я здесь, в Саудовской Аравии. Я – в Аль-Хиляле», – заявил Неймар в видеоролике, который пресс-служба подготовила для этого объявления.

До «Аль-Хиляля» 31-летний Неймар играл за французский клуб «Пари Сен-Жермен», куда он перешёл из испанской «Барселоны». Этот переход Неймара стал рекордным для мирового футбола – цена контракта составила 222 миллиона евро. В составе «Пари Сен-Жермен» нападающий провёл 173 матча, в которых забил 118 мячей и совершил 77 голевых передач.

Кроме того, в составе французского клуба Неймар стал пятикратным чемпионом Франции, четырёхкратным обладателем суперкубка, три раза одержал победу в Кубке Франции, а также два раза в Кубке французской лиги.