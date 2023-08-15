Защитник «ПСЖ» Абду Диалло близок к переходу в катарский «Аль-Араби»

Футбольный клуб из Катара «Аль-Араби» согласовал с «ПСЖ» трансфер защитника Абду Диалло . Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, стороны полностью договорились о ключевых деталях сделки. Официальное заявление катарского клуба о приобретении сенегальского игрока обороны ожидается в ближайшее время.

В сезоне-2022/2023 Диалло выступал за немецкий «Лейпциг» на правах аренды. Защитник провёл 15 матчей за «быков» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.