Мексиканский футболист отказался переходить в российский клуб

Полузащитник мексиканского «Пачука» Луис Чавес отказался от перехода в московское «Динамо» . Об этом сообщает Fox Sports.

По данным издания, Чавес «разочаровался» в командах РФ, поскольку переговоры не удалось завершить в связи со сложностями с оплатой. В настоящее время он пытается перейти в один из европейских клубов.