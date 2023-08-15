Мексиканский футболист отказался переходить в российский клуб
Полузащитник мексиканского «Пачука» Луис Чавес отказался от перехода в московское «Динамо». Об этом сообщает Fox Sports.
По данным издания, Чавес «разочаровался» в командах РФ, поскольку переговоры не удалось завершить в связи со сложностями с оплатой. В настоящее время он пытается перейти в один из европейских клубов.
Ранее сообщалось, что «Пачука» завершила переговоры с «Динамо» о переходе мексиканца из-за проблем с оплатой трансфера, вызванных санкциями против РФ. Однако клуб разрешил Чавесу выкупить контракт и самостоятельно вести переговоры.
Рамблер: главные новости