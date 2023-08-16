"Реал" откажется от Мбаппе, если он подпишет новый контракт с "ПСЖ"

Мадридский "Реал" откажется от идеи подписать нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, если тот продлит контракт с клубом. Об этом сообщает Marca. Как сообщает источник, в случае подписания форвардом нового соглашения с "ПСЖ" испанцы примут окончательное решение оставить попытки договориться с ним.

© Reuters

Однако отмечается, что в будущем этот трансфер возможен. В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом".