Жорди Альба забил первый гол в составе «Интер Майами»

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Кубка Лиг MLS + MX, в котором встречаются «Филадельфия Юнион» и «Интер Майами». Команды играют на стадионе «Субару Парк» в Честере (Пенсильвания, США). На момент написания новости во встрече идёт первый тайм, «Интер Майами» выигрывает со счётом 3:0.

Испанский защитник «Интер Майами» Жорди Альба забил третий гол своей команды в полуфинальном матче Кубка лиг с «Филадельфией Юнион». Футболист отличился в компенсированное к первому тайму время, забив гол с передачи полузащитника Роберта Тэйлора.