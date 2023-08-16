«Интер Майами» обыграл «Филадельфию» в полуфинале турнира со счетом 4:1. Аргентинский форвард стал автором победного мяча в этой встрече.

— Мы работали над тем, чтобы выйти в финал, и сделали это. Остался последний маленький шаг, — написал Месси в социальной сети.

36 летний аргентинец отличался во всех матчах за новую команду, на его счету в общей сложности девять голов в шести встречах. «Интер Майми» победил во всех шести играх с момента дебюта Месси за команду.