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Месси — о выходе «Интер Майами» в финал Кубка лиг: «Остался последний маленький шаг»

Футболист «Интер Майами» Лионель Месси поделился эмоциями от выхода клуба в финал Кубка лиг.

«Интер Майами» обыграл «Филадельфию» в полуфинале турнира со счетом 4:1. Аргентинский форвард стал автором победного мяча в этой встрече.

— Мы работали над тем, чтобы выйти в финал, и сделали это. Остался последний маленький шаг, — написал Месси в социальной сети.

36 летний аргентинец отличался во всех матчах за новую команду, на его счету в общей сложности девять голов в шести встречах. «Интер Майми» победил во всех шести играх с момента дебюта Месси за команду.

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В финале турнира «Интер Майами» сыграет с «Нэшвиллом», который в другом полуфинале победил мексиканский «Монтеррей» (2:0).