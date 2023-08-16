Салихова заявила, что у «Спартака» «тщедушный менеджмент»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала действия менеджмента московского клуба. Руководство «Спартака» не поздравило с днём рождения бывшего спортивного директора клуба Луку Каттани.
Салихова раскритиковала управленцев красно-белых, напомнив о заслугах функционера.
«Удивительно, какой сейчас тщедушный менеджмент у «Спартака». Не поздравить Луку, который сделал команду, выигравшую впервые за 19 лет Кубок. Кто-то называет себя болельщиком, но, видимо, тогда он не радовался в «Лужниках», — цитирует Салихову Sport24.
Луке Каттани 15 августа исполнился 41 год. С 21 декабря 2021 года он занимал пост спортивного директора «Спартака». 13 июля 2022 года он покинул эту должность.