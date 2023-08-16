Салихова заявила, что у «Спартака» «тщедушный менеджмент»

«Удивительно, какой сейчас тщедушный менеджмент у «Спартака». Не поздравить Луку, который сделал команду, выигравшую впервые за 19 лет Кубок. Кто-то называет себя болельщиком, но, видимо, тогда он не радовался в «Лужниках», — цитирует Салихову Sport24.