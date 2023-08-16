Овечкин рассказал о знакомстве с Месси

«Знаком ли я с Месси? Даже фотку вместе сделали. Она по интернету летает. Смешной фотошоп: Месси большой, Овечкин рядом с ним маленький.



Как встретились? «Барселона» тогда проводила товарищеский матч в Вашингтоне. Была возможность у нас сходить на эту игру, подарить ему хоккейный свитер. На самом деле Месси — нормальный парень. Со всеми здоровается, общается. Видно, что он очень любит то, что делает», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».