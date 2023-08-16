Легионер «Локомотива» назвал самое необычное российское блюдо

«Гречка». Защитник «Локо» Фассон о самом необычном российском блюде
Бразильский защитник «Локомотива» назвал самое необычное российское блюдо.
– Чем тебе запомнилась Россия за год? Чем впечатлила?
– Это очень красивая страна. Меня это удивило. Очень нравится здесь.
– Что непривычного в жизни здесь?
– Единственная трудность – языковой барьер. Русский язык – сложный.
– Самое необычное блюдо, которое пробовал у нас?
– Гречка. Непривычно, но вкусно. Мне нравится, – сказал Лукас Фассон.
«Гречка». Защитник «Локо» Фассон о самом необычном российском блюде
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