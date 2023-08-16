«Спартак» и «Локомотив» интересуются защитником «Торино» — Sky Sport Italia
Защитник «Торино» Мергим Войвода может продолжить карьеру в чемпионате России. В услугах 28-летнего игрока заинтересованы сразу два клуба РПЛ — «Локомотив» и «Спартак», информирует Calciomercato со ссылкой на Sky Sport Italia.
Контракт защитника из Косово с «Торино» рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4 млн.
Войвода выступает за «Торино» с 2020 года. На его счету 48 матчей в составе сборной Косово, в которых он забил два гола.
Напомним, московские ЦСКА и «Спартак» занимают третье и четвёртое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024. Обе команды набрали по девять очков в стартовых четырёх турах. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (12 очков).
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