Канчельскис назвал провальным трансфер Фернандеса в «Зенит»

«Фернандес сейчас выглядит неубедительно, он не набрал форму. На данный момент не особо понятно, за счёт чего Марио сможет помочь «Зениту». Его игровая форма оставляет желать лучшего. Морально, как мне кажется, ему тоже тяжело приходится из-за всей этой шумихи и негатива со стороны фанатов ЦСКА. Сейчас переход Марио Фернандеса в «Зенит» — провальный трансфер. Посмотрим, как будет на дистанции», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».