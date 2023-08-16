Канчельскис назвал провальным трансфер Фернандеса в «Зенит»

Канчельскис назвал провальным трансфер Марио Фернандеса в «Зенит»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис подверг критике игрк защитника «Зенита» Марио Фернандеса. Бывший футболист ЦСКА 17 июля заключил с санкт-петербургским клубом контракт по схеме «1+1».
«Фернандес сейчас выглядит неубедительно, он не набрал форму. На данный момент не особо понятно, за счёт чего Марио сможет помочь «Зениту». Его игровая форма оставляет желать лучшего. Морально, как мне кажется, ему тоже тяжело приходится из-за всей этой шумихи и негатива со стороны фанатов ЦСКА. Сейчас переход Марио Фернандеса в «Зенит» — провальный трансфер. Посмотрим, как будет на дистанции», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».
17 июля «Зенит» объявил о заключении контракта с Марио Фернандесом. Соглашение с защитником рассчитано по схеме «1+1»: основная часть трудового договора подписана на один сезон, но у сторон есть возможность его продления ещё на год.
С 2012 по 2022 год Марио Фернандес был игроком московского ЦСКА. Вячеслав Караваев является воспитанником армейцев.