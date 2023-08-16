Кержаков рассказал, кого считает лучшим одноклубником в карьере

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков назвал бывшего нападающего «Зенита» Андрея Аршавина лучшим партнёром по команде за футбольную карьеру. Они долгое время вместе выступали за «Зенит» и сборную России.
«Я познакомился с Андреем в первый день, когда пришёл на тренировку «Зенита». Тогда мне было 17 лет.
С самых первых предсезонных сборов мы начали с ним жить в одном номере. И так продолжалось до тех пор, пока «Зенит» не начал селить всех по одному.
Я не могу сказать, что мы с ним были близкими друзьями. У каждого из нас была своя компания. Но на поле мы понимали друг друга с полуслова. Поэтому я считаю Аршавина своим лучшим партнёром за всю карьеру», — цитирует Кержакова «RT на русском».