Кержаков рассказал, кого считает лучшим одноклубником в карьере

«Я познакомился с Андреем в первый день, когда пришёл на тренировку «Зенита». Тогда мне было 17 лет.



С самых первых предсезонных сборов мы начали с ним жить в одном номере. И так продолжалось до тех пор, пока «Зенит» не начал селить всех по одному.



Я не могу сказать, что мы с ним были близкими друзьями. У каждого из нас была своя компания. Но на поле мы понимали друг друга с полуслова. Поэтому я считаю Аршавина своим лучшим партнёром за всю карьеру», — цитирует Кержакова «RT на русском».