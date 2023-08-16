Кержаков рассказал о главном отличии чемпионатов России и Сербии
Главный тренер «Спартака» Суботицы Александр Кержаков рассказал о первых впечатлениях от футбола в чемпионате Сербии. Перед началом сезона он возглавил коллектив.
«Здесь есть гегемон, лидер чемпионата страны — «Црвена Звезда». Эта команда намного выше уровнем, чем все остальные. Также есть 3-4 сильные команды, которые ранее показывали высокие результаты и добивались успехов, участвовали в еврокубках.
Остальные команды, в целом, похожи по своему уровню.
Первое отличие от российского футбола, которое я заметил здесь, заключается в том, что одна из основных задач — подготовка молодых футболистов для дальнейшей их продажи в более статусные клубы», — цитирует Кержакова «RT на русском».