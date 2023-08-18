Лионель Месси объяснил свой переход в «Интер Майами»

У меня было несколько причин перейти в лигу в США. Мы принимали решение вместе с женой и детьми. Я пришёл сюда, чтобы продолжать наслаждаться футболом. И я очень доволен своим решением. Переход из «Барселоны» в «ПСЖ» был сложным. Переход в «Интер» — совсем другое дело», — приводит слова Месси The Tennessean.