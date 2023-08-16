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В «Кальяри» опровергли информацию об интересе к нападающему ЦСКА

Президент «Кальяри» Томмазо Джулини исключил переход нападающего ЦСКА Адольфо Гайча этим летом.

В «Кальяри» прояснили информацию об интересе к нападающему ЦСКА
© Матч ТВ

Ранее агент аргентинца Пабло Каро допускал вариант с переходом Гайча в итальянский клуб.

— Гайч может перейти в «Кальяри» летом? Нет, мы не заинтересованы в нем, — приводит слова президента «Кальяри» Sport24.

Контракт 24 летнего аргентинца с армейским клубом действует до 31 декабря 2025 года. В нынешнем сезоне он провел пять матчей во всех турнирах.

Ранее ЦСКА отдавал Гайча в аренду в итальянские «Беневенто» и «Верону», а также в испанскую «Уэску».