В «Кальяри» прояснили информацию об интересе к нападающему ЦСКА

— Гайч может перейти в «Кальяри» летом? Нет, мы не заинтересованы в нем, — приводит слова президента «Кальяри» Sport24.

Контракт 24 летнего аргентинца с армейским клубом действует до 31 декабря 2025 года. В нынешнем сезоне он провел пять матчей во всех турнирах.