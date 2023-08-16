Семин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА

«Манчестер Сити» — явный фаворит, но «Севилья» очень амбициозная команда. Думаю, что они дадут бой сегодня. «Сити» всё придает силы. В первую очередь придаёт силы их тренированность, их подготовка к матчу. Они серьёзно подготовились к матчу. «Сити» будет готов на 100 процентов», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.