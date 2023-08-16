Источник: Черчесов — один из кандидатов на пост главного тренера «Рубина»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить казанский «Рубин». Он является одним из трёх кандидатов, которые входят в шорт-лист клуба, информирует «Татар-информ».

Станислав Черчесов с декабря 2021 года по июль 2023-го работал в венгерском «Ференцвароше». Команду российский специалист покинул после поражения от фарерского клуба «КИ Клаксвик» со счётом 0:3 и вылета из первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Рубин» сейчас возглавляет Рашид Рахимов. Под его руководством команда набрала два очка в четырёх стартовых матчах РПЛ.