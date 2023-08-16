«Зенит» хочет провести встречу с судьями по поводу трактовок правил

«Зенит» стал первым клубом, который написал официальное письмо на имя председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева с просьбой провести встречу с футболистами сине-бело-голубых и представителями тренерского штаба. Об этом сообщает «СЭ».

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По информации источника, петербургский клуб хочет получить разъяснение нынешних трактовок правил, связанных с вынесением санкций на поле — удалениями и предупреждениями. Отмечается, что поводом стало недовольство команд по ряду эпизодов из матчей стартовых туров РПЛ.

После окончания матча 2-го тура «Ростов» — «Зенит» был удален главный тренер петербуржцев Сергей Семак. В матче следующего, 3-го тура против «Динамо», в концовке красную карточку получил полузащитник сине-бело-голубых Вильмар Барриос.