Экс-защитник «Рубина»: Черчесов на благо клуба работать не будет

«У Черчесова хорошие шансы сохранить команду в Премьер-Лиге и сделать базу для будущих лет. Но он обычно приходит со своей командой, и, возможно, после того как Черчесов уйдёт, придётся создавать новую команду. Но это уже зависит от того, как генеральный директор и главный тренер Черчесов поработают вместе на благо клуба.



Потому что Черчесов на благо клуба работать не будет, он будет работать на своё имя. Но то, что они не вылетят с ним, – это 100%. Что делать с точки зрения долгосрочной перспективы? Я предлагаю руководству клуба в течение этого сезона искать кандидатуру на роль главного тренера, который пять лет поработает с «Рубином», это минимум. У них будет время, пока работает Черчесов, в этом году и до следующего мая найти перспективного и правильного тренера для «Рубина», — приводит слова Попова Metaratings.