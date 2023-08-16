Сборная России в сентябре может сыграть с Бахрейном

Сборная России по футболу в сентябре может провести гостевые товарищеские матчи с Бахрейном. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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Таким образом, сборная Бахрейна может стать вторым соперником россиян в рамках осеннего сбора. Ранее в РФС сообщили, что национальная команда России проведёт товарищеский матч со сборной Катара 12 сентября в Дохе.

В конце 2022 года было объявлено, что Российский футбольный союз создал рабочую группу, которая займётся изучением вопроса выхода России из состава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в АФК.