Булыкин назвал фаворита матча за Суперкубок Европы

— «Сити» — фаворит. Должны сегодня выигрывать. Но «Севилья» мистическим образом умеет выигрывать финалы и выходить из серьёзных кризисов. Интересно, как получится в этом матче. Мне кажется, что «Сити» выиграет. Они сильнее и безусловные фавориты.

Для Гвардиолы не будет ничего страшного, если они проиграют. Все взоры обращены на английскую премьер лигу и Лигу чемпионов. Это как дополнительный трофей, но он ничего не значит и ничего не приносит», — сказал Булыкин «Чемпионату».