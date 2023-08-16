Черчесов прокомментировал информацию о переговорах с «Рубином» и «Ахматом»

«Никаких контактов с представителями казанского клуба не было – и быть не могло, пока там работает главный тренер. Это мой основной принцип – в такой ситуации никогда не стану говорить о возможном контракте.



Что касается информации о том, что я отказал «Ахмату», то и она не соответствует действительности. Мне звонил их генеральный директор Ахмед Айдамиров, интересовался планами, я вкратце о них рассказал. Мы друг друга поняли и пожелали удачи», – сказал Черчесов.