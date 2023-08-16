Черчесов прокомментировал информацию о переговорах с «Рубином» и «Ахматом»

Черчесов подтвердил, что у него были контакты с гендиректором "Ахмата" Айдамировым
Бывший главный тренер сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал информацию о переговорах с казанским «Рубином» и отказе возглавить «Ахмат». Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Никаких контактов с представителями казанского клуба не было – и быть не могло, пока там работает главный тренер. Это мой основной принцип – в такой ситуации никогда не стану говорить о возможном контракте.
Что касается информации о том, что я отказал «Ахмату», то и она не соответствует действительности. Мне звонил их генеральный директор Ахмед Айдамиров, интересовался планами, я вкратце о них рассказал. Мы друг друга поняли и пожелали удачи», – сказал Черчесов.
«Ференцварош» под руководством Черчесова дважды стал чемпионом Венгрии и выиграл Кубок страны. Также в 2022 году клуб из Будапешта занял первое место в группе Лиги Европы и пробился напрямую в 1/8 финала турнира, где уступил немецкому «Байеру».
Специалист был отправлен в отставку после вылета команды в первом раунде квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его подопечные не справились с «Клаксвиком» с Фарерских островов, в гостях сыграв 0:0, а дома разгромно проиграв 0:3. По данным СМИ, Черчесов может возглавить саудовский «Аль-Ахли».