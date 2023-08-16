Стало известно наказание Дзюбы за угрозы журналисту

Дзюба дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей
Форвард «Локомотива» Артём Дзюба по итогам заседания КДК получил дисквалификацию на два матча условно, а также оштрафован на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Напомним, нападающий «Локомотива» грубо ответил на вопрос журналиста. Представитель СМИ спросил нападающего о словах известного тренера Игоря Шалимова. Ранее тот заявил, что Дзюба в осенней части сезона с игры забьёт не больше двух мячей.
После вопроса журналиста Дзюба пригрозил ему:
«Слушай. Ты у меня доиграешься, телефон тебе в одно место засуну. Понял? Если ещё раз подойдёшь ко мне. Я предупредил тебя в последний раз. А потом тебе будет обидно».
В рамках текущего сезона 34-летний форвард сыграл в трёх матчах чемпионата России и стал автором одного гола.
На прошлой неделе нападающий пропустил матч 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1). Он восстанавливается после травмы.