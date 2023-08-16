КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Химок» на один матч Первой Лиги

«КДК рассмотрел удаление Талалаева. Он принимал участие на заседание. Судья предоставил дополнительный рапорт. Мы установили, что не было прямого оскорбления, но была ненормативная лексика. Талалаев дисквалифицирован на два матча, один из которых — условно. Оштрафован на 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.