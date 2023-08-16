КДК РФС наказал Дзюбу за угрозы журналисту

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал футболиста «Локомотива» Артема Дзюбу на два матча условно за угрозы в адрес журналиста. Об этом сообщает РИА Новости.

В минувшую субботу, 12 августа, «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) в матче четвертого тура чемпионата России. Дзюба пропустил встречу из-за травмы и наблюдал за матчем на трибунах. После игры нападающий поругался с журналистом издания «РБ Спорт» Виталием Бородиным. Как сообщает «РБ Спорт», сотрудник прессы спросил, не обижен ли он на слова эксперта Игоря Шамилова — тот заявлял, что форвард забьет не более двух голов в сезоне.

В ходе перепалки с Бородиным Дзюба пообещал «засунуть ему телефон в одно место», если он еще раз подойдет к нему. КДК РФС изучил материалы по ситуации и решил рассмотреть инцидент.

Как рассказал глава комитета Артур Григорьянц, Дзюба присутствовал на заседании по видеосвязи — накануне «Локомотив» попросил о таком формате участия из-за простуды у футболиста. Журналист присутствовал на заседании лично.

«Дзюба заявил, что он не знал корреспондента. Бородин заявил, что они встречались до этого. Дзюба пояснил, что был с семьей. Этот вопрос вызвал у него недоумение. Также он сказал, что мог не реагировать на этот вопрос. Дзюба признал, что он не сдержался и высказался в адрес журналиста», — заявил он.

КДК РФС решил наказать Дзюбу условной дисквалификацией с испытательным сроком до конца сезона и штрафом в 50 тысяч рублей. Сейчас у футболиста остается возможность обжаловать решение. Григорьянц напомнил, что в минувшем сезоне спортсмен уже сталкивался с подобной ситуацией, однако тогда от вопросов журналиста его оградил охранник. Он отметил, что и в тот раз это был Бородин.