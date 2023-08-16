КДК РФС оштрафовал ЦСКА по итогам матча РПЛ с «Сочи»

Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский ЦСКА на 20 тысяч рублей по итогам матча четвёртого тура чемпионата России с «Сочи».

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Москвичи нарушили технический регламент. Также «Сочи» был оштрафован на 20 тысяч рублей за поздний выход игроков на поле.

Тренеры Владимир Ивич («Краснодар») и Михаил Галактионов («Локомотив») оштрафованы на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Также штрафы в размере 30 тысяч рублей за аналогичное действие получили Валерий Карпин («Ростов») и Рашид Рахимов («Рубин»).