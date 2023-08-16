Трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» под угрозой срыва из-за требований агентов
Трансфер российского полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» на грани срыва. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, сделка может сорваться из-за запросов агента футболиста.
Представители Арсена заявили руководству «Динамо», что, если их финансовые требования по комиссии за трансфер не будут удовлетворены, Захарян уйдёт в «Реал Сосьедад» или другой клуб зимой или через год.
Действующий контракт Захаряна истекает летом 2024 года. Таким образом, уже в январе футболист сможет вести переговоры с другими клубами без разрешения «Динамо».
Ранее в испанском клубе заявили, что клуб продолжает переговоры с российской стороной по поводу приобретения футболиста сборной России.