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Трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» под угрозой срыва из-за требований агентов

Трансфер российского полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» на грани срыва. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» под угрозой срыва из-за требований агентов
© Betassist

По информации источника, сделка может сорваться из-за запросов агента футболиста.

Представители Арсена заявили руководству «Динамо», что, если их финансовые требования по комиссии за трансфер не будут удовлетворены, Захарян уйдёт в «Реал Сосьедад» или другой клуб зимой или через год.

Действующий контракт Захаряна истекает летом 2024 года. Таким образом, уже в январе футболист сможет вести переговоры с другими клубами без разрешения «Динамо».

Ранее в испанском клубе заявили, что клуб продолжает переговоры с российской стороной по поводу приобретения футболиста сборной России.