Губерниев: некоторые люди в российском футболе оборзели

Комментатор Губерниев заявил, что Дзюбу нужно было наказать жестче
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожалел форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбу. Его слова передает «Матч ТВ».
«Дзюбу пожалели и дали ему шанс на исправление, хотя можно было бы и пожестче наказать. Тем не менее, если ситуация повторится, условное наказание станет реальным.
В последнее время у нас люди футбола ощущают себя отдельной кастой. Григорян нахамил девушке — не извинился. Безбородов жестковато поговорил с нашим коллегой, тоже как с гуся вода. Про Широкова говорить не приходится, он вообще хоть стой, хоть падай. Некоторые люди в российском футболе оборзели. С этим нужно что то делать, — сказал телеведущий.
16 августа Контрольно-дисциплинарный комитет КДК РФС принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей за угрозы в адрес журналиста после окончания матча с самарскими «Крыльями Советов» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В мае он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона 2023/24 с возможностью продления еще на год.