Губерниев: некоторые люди в российском футболе оборзели

«Дзюбу пожалели и дали ему шанс на исправление, хотя можно было бы и пожестче наказать. Тем не менее, если ситуация повторится, условное наказание станет реальным.



В последнее время у нас люди футбола ощущают себя отдельной кастой. Григорян нахамил девушке — не извинился. Безбородов жестковато поговорил с нашим коллегой, тоже как с гуся вода. Про Широкова говорить не приходится, он вообще хоть стой, хоть падай. Некоторые люди в российском футболе оборзели. С этим нужно что то делать, — сказал телеведущий.