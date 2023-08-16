Смородская заявила, что Дзюба ее достал

Экс-президент "Локомотива" Смородская заявила, что Дзюба ей надоел
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что ей надоел футболист «железнодорожников» Артем Дзюба. Ее слова передает РИА Новости.
«Я больше никогда не буду говорить про Артема Дзюбу, он меня достал. Спасибо», — сказала Смородская.
16 августа Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей за угрозы в адрес журналиста после окончания матча с самарскими «Крыльями Советов» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В мае он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона 2023/24 с возможностью продления еще на год.
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