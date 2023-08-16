Смородская заявила, что Дзюба ее достал

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что ей надоел футболист «железнодорожников» Артем Дзюба. Ее слова передает РИА Новости.

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«Я больше никогда не буду говорить про Артема Дзюбу, он меня достал. Спасибо», — сказала Смородская.

16 августа Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей за угрозы в адрес журналиста после окончания матча с самарскими «Крыльями Советов» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).