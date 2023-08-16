Семин: «Спартак» и «Зенит» готовы бороться за чемпионство

«Шансы равны. Обе команды готовы бороться за чемпионство. Кто в этом матче будет готов больше физически и психологически, тот и победит. С чем связан неудачный старт «Зенита»? Во-первых, ушёл Малком – лучший игрок прошлого сезона.



Во-вторых, не все игроки прошли предсезонную подготовку, не все игроки приехали вовремя в тренировочный лагерь «Зенита». Сейчас уже подошло время. Семак все эти нюансы утрясёт и «Зенит» будет «Зенитом». Закончится сезон, и мы будем делать выводы, был ли трансфер Фернандеса удачным или неудачным для сине-бело-голубых. Марио сыграл всего одну-две игры», – приводит слова Сёмина Metaratings.