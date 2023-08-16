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Карпин и Рахимов оштрафованы КДК РФС на 30 тысяч рублей

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и наставник «Рубина» Рашид Рахимов оштрафованы на 30 тысяч рублей. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Карпин и Рахимов оштрафованы КДК РФС
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«За выход за пределы технической зоны Валерия Карпиа оштрафовали на 30 тысяч. Тренер «Рубина» Рахимов за выход за пределы технической зоны в игре с «Локомотивом» также наказан штрафом на 30 тысяч. «Рубину также нужно оплатить штраф в размере 150 тысяч рублей, поскольку у ряда сотрудников ЧОП не было удостоверений», — цитирует Григорьянца «РИА Новости Спорт».

8 августа «Рубин» потерпел поражение от «Локомотива» во втором туре Кубка России (0:1). В субботу «Ростов» в родных стенах разгромно обыграл «Рубин» в рамках четвёртого тура Российской Премьер-Лиги (3:0).