Карпин и Рахимов оштрафованы КДК РФС

«За выход за пределы технической зоны Валерия Карпиа оштрафовали на 30 тысяч. Тренер «Рубина» Рахимов за выход за пределы технической зоны в игре с «Локомотивом» также наказан штрафом на 30 тысяч. «Рубину также нужно оплатить штраф в размере 150 тысяч рублей, поскольку у ряда сотрудников ЧОП не было удостоверений», — цитирует Григорьянца «РИА Новости Спорт».