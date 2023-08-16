Карпин и Рахимов оштрафованы КДК РФС на 30 тысяч рублей
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и наставник «Рубина» Рашид Рахимов оштрафованы на 30 тысяч рублей. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«За выход за пределы технической зоны Валерия Карпиа оштрафовали на 30 тысяч. Тренер «Рубина» Рахимов за выход за пределы технической зоны в игре с «Локомотивом» также наказан штрафом на 30 тысяч. «Рубину также нужно оплатить штраф в размере 150 тысяч рублей, поскольку у ряда сотрудников ЧОП не было удостоверений», — цитирует Григорьянца «РИА Новости Спорт».
8 августа «Рубин» потерпел поражение от «Локомотива» во втором туре Кубка России (0:1). В субботу «Ростов» в родных стенах разгромно обыграл «Рубин» в рамках четвёртого тура Российской Премьер-Лиги (3:0).