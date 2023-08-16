«Факел» заключил контракт с южноафриканским полузащитником Селе
Воронежский «Факел» заключил соглашение с южноафриканским полузащитником Табо Селе, сообщает пресс служба футбольного клуба.
Подробности контракта 26 летнего игрока не уточняются.
В прошлом сезоне Селе защищал цвета польского «Радомяка», на его счету 20 матчей и одна голевая передача. Ранее футболист также выступал за «Бенфику» и «Кова Пьедаде».
«Факел» после четырех туров занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер лиги (РПЛ), не набрав ни одного очка. В ближайшем туре МИР РПЛ воронежцы примут нижегородский «ПАРИ НН» 20 августа.