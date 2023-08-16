Экс-президент РФС ответил, стоит ли Черчесову работать в Европе

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о том, стоит ли бывшему главному тренеру национальной команды России продолжать работу в европейских чемпионатах. По мнению Колоскова, которое он высказал «Газете.Ru», специалист должен вернуться на родину и работать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Европа? Об этом с ним надо говорить. Мое мнение — ему надо возвращаться в Россию. А уж там — как судьба сложится», — сказал Колосков.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который под руководством российского специалиста дважды стал чемпионом Венгрии и выиграл Кубок страны. Также в 2022 году клуб из Будапешта занял первое место в группе Лиги Европы и пробился напрямую в 1/8 финала турнира, где уступил немецкому «Байеру».

Специалист был отправлен в отставку после вылета команды в первом раунде квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его подопечные не справились с «Клаксвиком» с Фарерских островов, в гостях сыграв 0:0, а дома разгромно проиграв 0:3.