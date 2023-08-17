Баранник считает, что Дзюба воспользуется скандалом с журналистом
Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник прокомментировал дисквалификацию на два матча условно форварда железнодорожников Артема Дзюбы за оскорбление журналиста.
«Я думаю, Дзюба как раз «подпитывается» от всех этих ситуаций, его они только подхлестывают. Сейчас по причине своей неполной готовности к сезону он не показывает на поле то, что может. В будущем Артем способен играть лучше. В чем проблемы «Локомотива» в последних матчах? Я считаю, тут сказывается очень короткий перерыв между сезонами. Они ударил и по «Зениту», – приводит слова Баранника «РБ Спорт»
Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. Контракт футболиста с железнодорожным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года с возможностью продления на еще один сезон.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 3,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне 34-летний нападающий поучаствовал в четырех встречах «Локомотива» во всех турнирах, забил один гол и заработал в свой актив одну желтую карточку.
После четырех туров РПЛ «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице с 5 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» с 12 очками.
В следующем матче чемпионата России железнодорожники сыграют на выезде с «Краснодаром». Игра состоится в субботу, 19 августа. Начало встречи – 19:30 по московскому времени.