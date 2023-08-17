Баранник считает, что Дзюба воспользуется скандалом с журналистом

«Я думаю, Дзюба как раз «подпитывается» от всех этих ситуаций, его они только подхлестывают. Сейчас по причине своей неполной готовности к сезону он не показывает на поле то, что может. В будущем Артем способен играть лучше. В чем проблемы «Локомотива» в последних матчах? Я считаю, тут сказывается очень короткий перерыв между сезонами. Они ударил и по «Зениту», – приводит слова Баранника «РБ Спорт»