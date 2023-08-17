$96.70-0.72105.66-0.91

Баранник считает, что Дзюба воспользуется скандалом с журналистом

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник прокомментировал дисквалификацию на два матча условно форварда железнодорожников Артема Дзюбы за оскорбление журналиста.

Баранник считает, что Дзюба воспользуется скандалом с журналистом
© Спорт день за днем

«Я думаю, Дзюба как раз «подпитывается» от всех этих ситуаций, его они только подхлестывают. Сейчас по причине своей неполной готовности к сезону он не показывает на поле то, что может. В будущем Артем способен играть лучше. В чем проблемы «Локомотива» в последних матчах? Я считаю, тут сказывается очень короткий перерыв между сезонами. Они ударил и по «Зениту», – приводит слова Баранника «РБ Спорт»

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. Контракт футболиста с железнодорожным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года с возможностью продления на еще один сезон.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий поучаствовал в четырех встречах «Локомотива» во всех турнирах, забил один гол и заработал в свой актив одну желтую карточку.

После четырех туров РПЛ «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице с 5 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» с 12 очками.

В следующем матче чемпионата России железнодорожники сыграют на выезде с «Краснодаром». Игра состоится в субботу, 19 августа. Начало встречи – 19:30 по московскому времени.