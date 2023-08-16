«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «РБ Лейпциг»

По информации известного инсайдера Sky Джанлуки Ди Марцио, «Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «РБ Лейпцига» Дани Ольмо. Однако «РБ Лейпциг» не собирается продавать игрока, и за его трансфер придется заплатить большую сумму.

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Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценивает высоко потенциал и нынешний уровень 25-летнего испанца. В первом матче нового сезона Ольмо стал автором хет-трика и помог своей команде одержать победу в Суперкубке Германии. Напомним, что «РБ Лейпциг» сенсационно разгромил «Баварию» в матче за Суперкубок Германии со счётом 3:0.