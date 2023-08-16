Акинфеев прокомментировал слухи о собственной усталости от футбола

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в эфире «Матч ТВ» рассказал о победе в финале Кубка России, а также прокомментировал новость о том, что он якобы устал от футбола.

© Матч ТВ

В сезоне 2022/23 ЦСКА с Акинфеевым в воротах в финале ФОНБЕТ Кубка России выиграл у «Краснодара» в серии пенальти.

Ранее в интервью одному из Youtube каналов Акинфеев заявил, что он не собирается переходить в медиафутбол по окончании карьеры, так как устал от футбола.

— Почему победа вызвала такие эмоции?

— Потому что это финал Кубка, который был спустя 10 лет. Если бы финалы были каждый год, я их проигрывал, выигрывал… А тут… Детище, которые не сразу родилось. 10 лет — это срок. Чемпионства мы ждали в свое время шесть семь лет. То есть это были совсем другие эмоции, когда каждый год получалось. Здесь то же самое. 27 лет не вернутся обратно, мне 37 уже.

— Всплыло в сети, что ты устал от футбола. Это что за мысли такие? Или вырваны из контекста?

— Конечно! Как обычно! Даже обсуждать не хочется. Смотреть надо внимательно интервью, тогда ты поймешь, о чем говорит человек. А когда тебе пару строк вырывают, привязывают, а потом пресса перепечатывает, какие то журналисты… Но, наверное, к журналистике они имеют мало отношения. Я совершенно не о том говорил в интервью. Сейчас даже оправдываться ни перед кем не хочу и не буду. Мне незачем.

Футбол — любимая работа, любимое дело. Если бы не хотел и не любил, меня бы давно здесь не было уже. Никакие деньги меня бы не заставили играть в футбол на каких то уровнях. Есть стимул, а он есть всегда, значит, надо продолжать! — сказал Акинфеев в программе «Все на Матч!»