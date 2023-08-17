Акинфеев заявил, какой хочет в будущем видеть сборную России

"Зачем мне этот турнир? Во первых, я футбольный человек. Во вторых, я хочу действительно видеть пусть не сейчас, а спустя годы какую то сильную сборную России. Для меня это очень важно! Через мой турнир. Мне очень важно, чтобы был сильный состав. Не набирать непрофессионалов", - сказал Акинфеев.