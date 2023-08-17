Акинфеев заявил, какой хочет в будущем видеть сборную России

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем турнире под названием "Кубок Игоря Акинфеева", который пройдет в Химках 21-22 августа. Его слова передает "Матч ТВ".
"Зачем мне этот турнир? Во первых, я футбольный человек. Во вторых, я хочу действительно видеть пусть не сейчас, а спустя годы какую то сильную сборную России. Для меня это очень важно! Через мой турнир. Мне очень важно, чтобы был сильный состав. Не набирать непрофессионалов", - сказал Акинфеев.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 744 матча за красно-синих, 310 из которых стали "сухими". Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.