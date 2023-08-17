Саудовские клубы захотели выступать в Лиге чемпионов. Об этом стало известно Corriere dello Sport.

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По информации источника, Федерация футбола Саудовской Аравии может обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой предоставить чемпиону страны wild card для участия в Лиге чемпионов. Отмечается, что это может произойти в сезоне-2024/2025.

По мнению Федерации футбола Саудовской Аравии, это даст возможность местным командам приобрести авторитет и сравнить себя с лучшими клубами. В настоящее время саудовские клубы принимают участие в двух международных турнирах: Кубке арабских чемпионов и Лиге чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК).