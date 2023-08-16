Стало известно, почему «Барселона» не смогла подписать Неймара

«Все знают, что в данный момент, к сожалению, с текущей экономической ситуацией в клубе, было невозможно провести подобную сделку. Нам было необходимо достичь взаимопонимания с «ПСЖ» или договориться с арабами, но этого не произошло. Эта ситуация должна была быть экономически целесообразной для нас, но здесь никогда не было такого решения, где Неймар смог бы перейти в «Барселону», прежде всего из-за экономической ситуации в клубе», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.