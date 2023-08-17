Зайнутдинов попрощался с партнерами по ЦСКА

ЦСКА и «Бешикташ» полностью договорились о трансфере Бактиёра Зайнутдинова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клубы утрясли все финансовые детали. Сам Зайнутдинов после тренировки в четверг попрощался с партнёрами по команде.

© Чемпионат.com

Напомним, ранее появилась информация о том, что менеджеры «Бешикташа» якобы заявили, что, если клубы не подпишут официальный контракт, а Зайнутдинов не отправится в Стамбул до завтрашнего вечера, они откажутся от трансфера Бактиёра.

Ещё раньше сообщалось, что игрок московского ЦСКА перейдёт в турецкий «Бешикташ» за € 5 млн + 15% от перепродажи.