Экс-игрок "Спартака" Ловчев считает, что Дзюба отдаляется от футбола

Бывший футболист московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев в своем Telegram-канале раскритиковал нападающего столичного "Локомотива" Артема Дзюбу. "Что касается конфликта Дзюбы с журналистом. Это следствие того, что Артем все дальше отдаляется от футбола. Там футбола все меньше, игрок сосредоточен на чем-то другом. И притяжение всех этих скандалов логично – в том мире, в котором Артем сейчас живет, так, наверное, принято. Мне понравилиcь cлова Акинфеева — Игорь cказал, что один раз поcмотрел шоу, и вcе — неинтереcно. А я не cмотрел ни разу — футбол интереcнее, но там Артема вcе меньше", – напиcал ветеран. 16 августа Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей за угрозы в адрес журналиста после окончания матча с самарскими "Крыльями Советов" в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Дзюба пополнил состав "Локомотива" в феврале 2023 года. В мае он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона 2023/24 с возможностью продления еще на год.