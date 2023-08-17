"Манчестер Сити" обыграл "Севилью" и впервые выиграл Суперкубок УЕФА

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" в серии пенальти обыграл испанскую "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла на стадионе "Караискакис" в Пирее, который расположен в нескольких километрах от Афин.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе "Манчестер Сити" гол забил Коул Палмер (63-я минута). У "Севильи" отличился Юссеф Эн-Несири (25). В серии пенальти английская команда выиграла со счетом 5:4.

"Манчестер Сити" впервые стал обладателем Суперкубка УЕФА, в сезоне-2022/23 английская команда в первый раз выиграла Лигу чемпионов. "Севилья" в прошлом сезоне в седьмой раз выиграла Лигу Европы.

6 августа "Манчестер Сити" в серии пенальти проиграл лондонскому "Арсеналу" в матче за Суперкубок Англии. Основное время завершилось со счетом 1:1, в составе "Манчестер Сити" голом тогда отметился Палмер.