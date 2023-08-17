Овечкин рассказал, как сквозь слезы отвечает на приглашения футбольного «Динамо»

Хоккеист Овечкин заявил, что смотрит РПЛ, но на стадион прийти не получается
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что смотрит Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».
«Зенит» cейчаc идет cовcем невыcоко в турнирной таблице. Ну что такое шеcтое меcто для чемпиона? Трудно к этому что-то добавить. А так я cмотрю футбол, РПЛ. Но туда не ходил, потому что много дел. Вот детcкий турнир нужно было делать.
Я фанат «Динамо». Но каждый раз, когда играют динамовцы, то у меня мероприятие или событие какое-то. Отвечаю каждый раз на приглашение через слезы: «Ребята, я не могу прийти…», — сказал Овечкин.
Петербургский «Зенит» является действующим чемпионом страны. Подопечные Сергея Семака пять лет подряд становятся лучшей командой РПЛ.
В текущем сезоне сине-бело-голубые после четырех туров набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует с 12 баллами «Краснодар». На втором месте екатеринбургский «Урал» (10), на третьем — ЦСКА (девять).