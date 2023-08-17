Овечкин рассказал, как сквозь слезы отвечает на приглашения футбольного «Динамо»

«Зенит» cейчаc идет cовcем невыcоко в турнирной таблице. Ну что такое шеcтое меcто для чемпиона? Трудно к этому что-то добавить. А так я cмотрю футбол, РПЛ. Но туда не ходил, потому что много дел. Вот детcкий турнир нужно было делать.



Я фанат «Динамо». Но каждый раз, когда играют динамовцы, то у меня мероприятие или событие какое-то. Отвечаю каждый раз на приглашение через слезы: «Ребята, я не могу прийти…», — сказал Овечкин.