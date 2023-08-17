«Краснодар» отказался от покупки болгарского полузащитника

Вингер «Лудогорца» Кирил Десподов не перейдёт в «Краснодар». Об этом сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси».

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По информации источника, «быки» отказались от приобретения болгарского полузащитника. Краснодарцы вели переговоры с игроком больше месяца, но решили, что 26-летний футболист не проявляет заинтересованности в переходе и намеренно затягивает переговорный процесс.

Десподов – воспитанник «Литекса». Он выступал за софийский ЦСКА, «Кальяри», «Штурм», а с 2021 года защищает цвета «Лудогорца». Также в активе Кирила 39 матчей, 10 голов и 7 результативных передач в футболке сборной Болгарии.