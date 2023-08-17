Дзюба не будет ведущим нового выпуска шоу «Ну, так нельзя»
Партнёром Слуцкого будет другой человек.
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не будет ведущим нового выпуска шоу «Ну, так нельзя» на канале «Коммент.Шоу». Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт».
По информации источника, гостем станет голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, а у Леонида Слуцкого будет другой партнёр по эфиру.
Ранее вокруг 34-летнего форварда разгорелся очередной скандал. Дзюба пообещал журналисту, задававшему ему вопросы, «засунуть телефон в одно место». Позже Артём был дисквалифицирован на 2 матча условно и получил штраф в размере 50 000 рублей.
Накануне о Дзюбе высказался ветеран «Спартака» Евгений Ловчев. Игрок сборной СССР заявил, что футбола у Артёма всё меньше, потому что тот «то дрочит, то в шоу участвует».