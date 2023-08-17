Партнёром Слуцкого будет другой человек.

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не будет ведущим нового выпуска шоу «Ну, так нельзя» на канале «Коммент.Шоу». Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

По информации источника, гостем станет голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, а у Леонида Слуцкого будет другой партнёр по эфиру.

Ранее вокруг 34-летнего форварда разгорелся очередной скандал. Дзюба пообещал журналисту, задававшему ему вопросы, «засунуть телефон в одно место». Позже Артём был дисквалифицирован на 2 матча условно и получил штраф в размере 50 000 рублей.