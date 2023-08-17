Неймар получил в Саудовской Аравии особняк на 25 комнат и девять автомобилей

Стали известны подробности контракта, который Неймар запросил у «Аль-Хиляля» для перехода из «ПСЖ». По данным El Partidazo de COPE, саудовский клуб должен был предоставить бразильцу особняк на 25 комнат, который также включает себя бассейн и три сауны, а также девять автомобилей.

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Ещё одним обязательным условием Неймар назвал то, что «Аль-Хиляль» будет оплачивать все счета футболиста в ресторанах, отелях и на отдыхе.

Ранее сообщалось, что Неймар заработает в Саудовской Аравии € 300 млн. Ему разрешат жить с возлюбленной без заключения брака, что запрещено законами страны; у форварда будет частный самолёт и своя прислуга.